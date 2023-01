Pierer Mobility rappelle plusieurs modèles de vélos électriques

Berne (awp) - Le fabricant de deux-roues Pierer Mobility a procédé au rappel en Suisse de plusieurs vélos électriques des marques Husqvarna, Gasgas et R Raymon. Cela concerne les modèles équipés du système de freinage Clarks, affirme jeudi le Bureau de prévention des accidents (BPA).

Les vélos électriques concernés par le rappel présentent un risque de chute et d'accidents. Le système de freinage sera remplacé gratuitement par les concessionnaires Pierer New Mobility, informe le BPA dans son communiqué.

Pour la marque Husqvarna, il s'agit des modèles Eco City EC1 et Eco City EC3 datant de 2021 et 2022. La liste est plus longue pour R Raymon. Le rappel concerne différents modèles Cityray E, Crossray E, Hardray E et Tourray E commercialisés l'année dernière. Chez Gasgas, le communiqué mentionne les modèles 2022 G Cross Country 1.0, G Cross Country 2.0, G Trekking 2.0 Gent et G Trekking 2.0 Wave.

fr/rq