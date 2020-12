Pierer Mobility relève encore ses objectifs pour 2020

Zurich (awp) - Après un premier relèvement de ses objectifs financiers pour 2020 en septembre, le motoriste Pierer Mobility a encore revu à la hausse ses ambitions, face à une demande accrue pour les deux roues, annonce vendredi l'entreprise autrichienne coté à la Bourse suisse.

La société vise dorénavant un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros, contre 1,45 milliard lors de la précédente estimation. Pierer Mobility a pu compenser au deuxième semestre le retard de production et des ventes accusé lors du premier confinement ce printemps. Les recettes de cette deuxième partie d'année sont maintenant attendues à 900 millions, un bond de 17% sur un an, précise le communiqué.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) devrait s'inscrire à environ 100 millions et dépasser la marge de 4-6% annoncée en septembre. Le flux de trésorerie libre pour sa part est estimé à 130 millions, dépassant largement les 30 millions anticipés.

lk/fr