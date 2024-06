Zurich (awp) - Face au ralentissement de la dynamique de ses ventes aux Etats-Unis et en Europe, Pierer Mobility revoit à la baisse ses ambitions pour l'exercice en cours. Le fabricant autrichien de deux-roues coté à la Bourse suisse anticipe désormais un repli de ses revenus de 10 à 15% par rapport à 2023, alors qu'il tablait jusqu'alors sur un chiffre d'affaires stable.

Dans un communiqué diffusé vendredi après la clôture de la Bourse, Pierer Mobilty indique que ses principaux marchés pour les motocyclettes aux Etats-Unis et en Europes ont vu leur dynamique ralentir "considérablement". Les réductions de stocks à venir chez les concessionnaires, l'allongement des délais de paiement et l'augmentation des remises, ne resteront pas sans effet sur la rentabilité, pesant de manière significative sur le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) et le résultat financier.

A cette évolution vient s'ajouter une performance nettement négative pour l'unité des bicyclettes, laquelle, conséquence de dépréciations et de charges de restructuration, devrait subir une perte Ebit entre 110 et 130 millions d'euros. La division des motocycles devrait elle pouvoir afficher une performance opérationnelle équilibrée, voire légèrement positive, les économies réalisées depuis le début de l'année devant compenser les effets du repli des ventes.

Le motoriste établi à Wels, en Haute-Autriche rappelle que la rapide et vive hausse de la demande de bicyclettes pendant la pandémie de coronavirus et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont conduit à la constitution de stocks atteignant des niveaux record. Leur réduction à un niveau normal se poursuit, dans un contexte de forte pression sur les prix.

L'an dernier, Pierer Mobility a dégagé un chiffre d'affaires de 2,66 milliards d'euros, en hausse de 9,2% par rapport en 2022. La rentabilité avait en revanche déjà fléchi de 31,9% à 160 millions. Le bénéfice net avait lui chuté de plus de moitié (55,2%) à 76,4 millions.

vj/rp