Pierer Mobility s'attend à une croissance de près de 20% en 2022

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien Pierer Mobility s'attend à une croissance des recettes de 19% en 2022, soit dans le haut de la fourchette annoncée fin décembre. Pour l'année en cours, il mise toujours sur une progression des ventes de motos et de vélos, mais moins importante.

Le fabricant de deux roues table sur des revenus compris entre 2,420 et 2,435 milliards d'euros et une marge d'exploitation (Ebit) entre 9 et 10% l'an passé, a indiqué le groupe coté à la Bourse suisse lundi soir dans un communiqué. Le 28 décembre dernier, il prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires de 15 à 20%. La marge Ebit était alors annoncée de 8 à 10%.

L'an dernier, la firme a vendu 375'612 motos, soit une augmentation de 13%. En Europe, les volumes ont atteint 130'000 motos quand environ 245'000 engins ont trouvé preneur en dehors du continent, surtout en Amérique du Nord, en Inde et en Australie. La division dédiée aux vélos a enregistré une progression des recettes de plus de 15%, avec 118'427 deux roues musculaires ou à assistance électrique vendus.

Pour 2023, la société s'attend à une hausse des ventes entre 6 et 10% pour une marge Ebit de 8 à 10%.

Pierer Mobility publiera ses résultats financiers le 31 janvier.

ck/rp