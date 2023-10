PIERER Mobility AG est une société basée en Autriche, engagée dans la fabrication de motos. La société se concentre principalement sur les motos de sport et la mobilité électrique. Elle propose une large sélection de marques, notamment des marques de motos de performance telles que KTM, Husqvarna Motorcycles et GASGAS. PIERER Mobility développe une gamme de produits de bicyclettes et de vélos électriques par le biais des marques Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles, FELT Bicycles et R Raymon. La société produit des composants sous la marque WP, fabrique et distribue des voitures de sport via sa division KTM X-BOW.

Secteur Fabricants de voitures et camions