Pierer a vu ses ventes croître, mais son bénéfice fondre en 2020

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de motos et vélos électriques Pierer Mobility a enregistré des ventes légèrement en hausse en 2020, portées par l'essor de la mobilité électrique. En revanche, son bénéfice a plongé de près de 30%.

Son chiffre d'affaires annuel a progressé de 1% à 1,53 milliard d'euros (1,65 milliard de francs suisses). En 2019, le groupe avait pour la première fois franchi la barre des 1,5 milliard d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est resté stable à 239,0 millions d'euros, pour une marge afférente de 15,6%. Les liquidités ont quasiment doublé à 166 millions d'euros. Le résultat opérationnel (Ebit) préliminaire a en revanche reculé de 19% "en cette année difficile" à 107,2 millions, correspondant à une marge de 7% (2019: 8,7%) selon le communiqué paru lundi.

Le bénéfice a plongé de 27% à 69,4 millions d'euros. Au cours de l'exercice, près de 117 millions d'euros ont été investis dans le développement des produits et 40 millions dans les installations d'exploitation et l'acquisition de la marque Gasgas. La masse salariale s'est accrue de 5% ou 218 personnes, à 4586 employés présents essentiellement en Autriche.

Les ventes de motos ont baissé à 270'407 unités contre 280'099 en 2019, alors que celles de vélos électriques ont bondi, atteignant un total de 326'471 unités. "En raison de la forte demande, le second semestre 2020 a largement permis de compenser les pertes de production ou de volumes des ventes en raison du confinement du printemps". La division des vélos électriques, comprenant les marques Husqvarna et R Raymon, a connu une "croissance des ventes exceptionnelle de plus de 33%" à 56'064 e-bikes, représentant 112,5 millions d'euros.

Avec ses trois marques de motos KTM, Husqvarna et Gasgas, le groupe "a étendu sa présence sur les marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et en Australie", avec une hausse des immatriculations de 21,6%. En Inde, son "plus important marché pour le futur", le partenaire Bajaj a réussi à vendre plus de 60'000 KTM et Husqvarna, surperformant le marché.

Objectifs ambitieux pour l'e-bike

Pour 2021, le groupe veut se concentrer sur "la croissance organique". L'objectif est d'accroître encore ses parts de marchés dans la moto pour devenir "le leader du marché en Europe". En Chine, où le marché des motos haut de gamme croît le plus rapidement, l'activité va être intensifiée avec le partenaire chinois de la coentreprise CFMoto. La production des premiers modèles devrait démarrer au deuxième trimestre 2021.

Dans la division des vélos électriques, "qui connaît une croissance rapide", le groupe veut devenir un acteur important à moyen terme. Il veut ainsi atteindre 500 millions d'euros de ventes annuelles pour ce type de deux-roues d'ici 2025. A partir de cette année, la distribution des e-bikes doit être déployée en Europe (hors zone Suisse, Allemagne et Autriche) et dès 2022 en Amérique du Nord. Les vélos seront aussi disponibles chez certains vendeurs de motos.

Vontobel a salué des chiffres qui ont dépassé les attentes, recommandant le titre à l'achat. Si Pierer Mobility n'a pas publié d'objectifs chiffrés pour 2021, la banque de gestion zurichoise table sur une croissance des deux segments soutenue par la reprise en Europe et en Inde.

Le titre reculait de 0,4%, vers 10h50, à 73,80 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,75%.

