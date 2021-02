Pierer a vu son chiffre d'affaires légèrement croître en 2020

Données financières EUR USD CA 2020 1 514 M 1 836 M - Résultat net 2020 27,5 M 33,4 M - Dette nette 2020 346 M 420 M - PER 2020 69,9x Rendement 2020 0,44% Capitalisation 1 531 M 1 858 M - VE / CA 2020 1,24x VE / CA 2021 1,05x Nbr Employés 4 329 Flottant 31,2% Graphique PIERER MOBILITY AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PIERER MOBILITY AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 73,59 € Dernier Cours de Cloture 68,50 € Ecart / Objectif Haut 7,43% Ecart / Objectif Moyen 7,43% Ecart / Objectif Bas 7,43% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Stefan Pierer Chief Executive Officer Josef Blazicek Chairman-Supervisory Board Friedrich Roithner Chief Financial Officer Klaus Rinnerberger Member-Supervisory Board Ernst Chalupsky Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PIERER MOBILITY AG 3.01% 1 858 BAJAJ AUTO 16.31% 15 905 HERO MOTOCORP LIMITED 4.69% 8 923 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 9.32% 7 676 HARLEY-DAVIDSON, INC. 9.24% 6 064 TVS MOTOR COMPANY LIMITED 15.37% 3 652