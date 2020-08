Pierer cale au premier semestre mais confirme ses objectifs 2020

Zurich (awp) - Pierer Mobility a évolué au premier semestre sur un piste accidentée, coronavirus oblige. Le motoriste autrichien coté à la Bourse suisse a connu quelques cahots, avec un impact sur les recettes et la profitabilité, mais reste en course pour atteindre ses objectifs annuels.

Le groupe basé à Wels a écoulé 124'682 deux-roues lors des six premiers mois de 2020, en recul de 8,1% sur un an, selon un communiqué diffusé lundi. Dans le lot figurent 34'351 véhicules électriques de marque Husqvarna et R Raymon. Le chiffre d'affaires a plongé d'un cinquième à 600 millions d'euros.

Pierer affirme cependant avoir surperformé le marché, en recul de 7,4%, dans la principale catégorie (jusqu'à 120 centimètres cubes) avec une progression des nouvelles immatriculations de 1,4%. Sa part de marché dans ce segment a augmenté de 1 point de pourcentage à 11,8%.

La rentabilité du groupe s'est effondrée, avec un résultat avant impôts et intérêts (Ebit) de 1,7 million d'euros, à comparer aux 46,6 millions du premier semestre 2019. Pierer estime cependant que cette performance est honorable, l'Ebit n'ayant pas basculé en zone négative malgré la pandémie de Covid-19. La marge Ebit a fondu à 0,3%, contre 6,2% précédemment.

Le groupe a subi une perte nette semestrielle de 10,3 millions d'euros, alors qu'il avait dégagé un bénéfice de 27,2 millions entre janvier et juin 2019.

Malgré ce premier trimestre poussif, la direction se réjouit de la forte demande actuelle et confirme ses prévisions pour la suite de l'exercice. Le motoriste autrichien table sur une hausse du bénéfice à plus de 800 millions d'euros pour les six derniers mois de l'année, à comparer aux 765,3 millions réalisés au deuxième semestre 2019.

Le chiffre d'affaires annuel devrait dépasser 1,40 milliard d'euros, alors que les recettes avaient atteint 1,52 milliard en 2019. La contribution de la division vélos électriques est escomptée à 110 millions, précise le groupe lundi dans un communiqué.

Sur cette base, la marge Ebit devrait s'inscrire entre 4% et 6% des recettes et le flux de trésorerie libre est attendu au-dessus de 30 millions.

