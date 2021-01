Pierer: chiffre d'affaires quasiment stable en 2020

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de motos et vélos électriques Pierer Mobility a bouclé son exercice 2020 avec un chiffre d'affaires record de 1,53 milliard d'euros, quasiment stable par rapport aux 1,52 milliard dégagés un an plus tôt. Au total, le groupe a écoulé 270'405 motocycles (280'099 en 2019) et 56'064 vélos électriques (41'993), a-t-il indiqué mercredi.

L'entreprise, cotée à la Bourse suisse, affirme avoir ainsi réalisé une année record pour la dixième fois d'affilée. En Europe, les ventes de motos ont atteint près de 100'000 et celles des vélos électriques 56'064. Près de deux tiers des motos (environ 170'000) ont été écoulées hors d'Europe, principalement en Amérique du Nord, en Inde et en Australie.

Les ventes de vélos électriques des marques Husqvarna et Raymon ont progressé de plus de 33%.

La progression est intervenue malgré les mesures prises dans les différents pays contre le coronavirus. Pour satisfaire la demande de vélos électriques, le groupe a engagé 218 collaborateurs supplémentaires, pour un effectif total de 4586 à la fin de l'année. Il est encore à la recherche de 200 collaborateurs de plus.

Les chiffres sont encore provisoires. Les résultats définitifs de l'exercice 2020 seront dévoilés le 1er février.

