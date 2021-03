Pierer gâte ses actionnaires malgré un résultat opérationnel en recul

Zurich (awp) - Le groupe Pierer Mobility va relever substantiellement la rémunération de ses actionnaires, après un exercice 2020 record en termes de ventes. Une interruption de deux mois dans la production de motocycles a néanmoins pesé sur la performance opérationnelle.

Les recettes se sont bien établies à 1,53 milliard d'euros, en hausse de près de 0,7% par rapport à 2019, grâce notamment à la contribution de 112,5 millions du segment e-bikes (vélos électriques), qui a connu un fort engouement en raison de la pandémie de coronavirus, confirme le constructeur autrichien coté sur SIX mardi. Plus de 326'000 deux-roues ont ainsi été écoulés l'année dernière.

Au cours de cette année considérée "inhabituellement difficile", selon les termes du communiqué, le propriétaire des marques KTM, Husqvarna et Gasgas signale une contraction de 3% de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 233,5 millions d'euros et de 50 points de base (pb) de la marge correspondante, à 15,3%.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 19% à 107,2 millions d'euros, pour une marge afférente de 170 pb à 7,0%. Le flux de trésorerie disponible (FCF) n'en a pas moins près de doublé, à 165,8 millions. Les actionnaires se verront proposer un dividende de 50 centimes d'euros au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 20 centimes par rapport au précédent.

Dans la foulée, la direction de Pierer Mobility a confirmé pour l'exercice en cours les objectifs annoncés fin février, à savoir, des recettes comprises entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros, une marge Ebit de 8-9% et Ebitda de plus de 15%. A cet effet, le groupe entend poursuivre l'expansion de son réseau de concessionnaires en Europe, où il aspire à devenir leader du marché.

buc/jh