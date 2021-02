Pierer: ventes 1,8-1,9 milliard d'euros, marge Ebit 8-9% en 2021

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de motos et vélos électriques Pierer Mobility table sur un chiffre d'affaires de 1,8-1,9 milliard d'euros en 2021. La marge Ebit devrait dans le même temps se situer entre 8 et 9% et la marge Ebitda dépasser les 15%, a indiqué l'entreprise qui produit notamment les motos KTM mercredi soir.

Le groupe prévoit que la demande de deux roues motorisés va rester élevée cette année et que les ventes et les résultats opérationnels progresseront encore par rapport à 2021. La marge opérationnelle du segment motos devrait retrouver le niveau d'avant la crise du coronavirus. La croissance sera soutenue principalement par la demande en Amérique du nord, en Australie et en Chine et par la reprise attendue en Europe.

Dans le segment important et en forte croissance des vélos électriques (e-bike), le groupe entend se muer en un acteur significatif sur le plan global à moyen terme. Il prévoit une extension sur le marché européen avec en plus du réseau des vendeurs de motos, un réseau de vendeurs pour les vélos électriques dès cette année.

rp