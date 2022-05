Exclusif - Le Canada est en pourparlers avec Repsol, Pieridae Energy au sujet des terminaux d'exportation de GNL - ministre

M. Wilkinson a déclaré que le gouvernement examinait l'installation de GNL de la société espagnole Repsol au Nouveau-Brunswick et l'installation de GNL Goldboro en Nouvelle-Écosse proposée par Pieridae Energy.

Ottawa a tenu des discussions avec les pays européens sur les moyens de stimuler les exportations d'énergie vers le continent après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait bouleversé les approvisionnements en pétrole et en gaz. Cependant, le Canada, sixième producteur mondial de gaz naturel, ne dispose d'aucune installation de GNL sur la côte est et d'une seule en cours de construction sur sa côte ouest.

"Nous examinons les projets de Goldboro et de Repsol et nous en discutons avec les promoteurs et avec nos homologues allemands et européens", a déclaré Wilkinson dans une interview.

"Nous cherchons à savoir s'il y a des choses que nous pouvons faire pour accélérer un ou plusieurs de ces projets d'une manière qui soit compatible avec les considérations environnementales et une transition à long terme vers un avenir à plus faible teneur en carbone."

Aucune des deux entreprises n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.