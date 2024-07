Pieridae Energy Limited est une société énergétique basée au Canada. La société est un producteur en amont et un opérateur intermédiaire dont les principaux actifs sont concentrés dans les contreforts des montagnes Rocheuses. Elle se concentre sur le développement et la production de gaz naturel brut conventionnel et sur sa transformation en produits de vente comprenant des liquides de gaz naturel et du soufre. Elle possède et exploite trois complexes de traitement de gaz acide à Waterton, Caroline et Jumping Pound. La société couvre plus de 807 000 acres nettes dans les Foothills et les réservoirs de gaz conventionnel en Amérique du Nord. En Alberta et en Colombie-Britannique, son empreinte s'étend sur plus d'un million d'acres bruts, avec la propriété de trois usines de gaz à ciel ouvert et de plus de 3 800 kilomètres de pipelines. Ses contreforts comprennent les contreforts méridionaux, les contreforts centraux et les contreforts septentrionaux. Les contreforts méridionaux comptent trois champs principaux : Waterton, Carbondale et Burmis. La société possède également des installations de production dans les contreforts nord de l'Alberta et dans le nord de la Colombie-Britannique.