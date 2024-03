Pieris Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui découvre et développe des médicaments à base d'anticaline pour cibler des voies pathologiques validées. Le pipeline clinique de la société comprend une protéine anticaline antagoniste de l'IL-4Ra inhalée pour traiter l'asthme, une protéine bispécifique en immuno-oncologie (IO) ciblant HER2 et 4-1BB, et une protéine bispécifique en IO ciblant PD-L1 et 4-1BB. Son principal médicament candidat à base d'anticaline respiratoire, elarekibep, antagonise l'IL-4Ra, inhibant ainsi l'IL-4 et l'IL-13, deux cytokines, qui sont de petites protéines médiant la signalisation entre les cellules du corps humain, connues pour être des médiateurs clés dans la cascade inflammatoire qui conduit à la pathogenèse de l'asthme et d'autres maladies inflammatoires. Son portefeuille d'OI comprend également d'autres candidats médicaments que PRS-344/S095012, qui sont des protéines de fusion multispécifiques à base d'anticaline conçues pour s'attaquer à des cibles immunomodulatrices, comprenant une variété de produits biothérapeutiques multifonctionnels.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale