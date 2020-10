Pierre & Vacances : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

16/10/2020 | 10:11

Oddo BHF maintient son opinion 'achat' sur Pierre & Vacances, mais ajuste son objectif de cours de 20 à 17 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel 2019-20 légèrement supérieur aux attentes du bureau d'études.



Il souligne que si le groupe confirme la bonne exécution du plan d'économies de coûts annoncé au début de la crise, il indique que pour le premier trimestre 2020-21, 'la visibilité reste réduite (réservations de dernière minute), avec une disparité par marque'.



Oddo BHF juge néanmoins les fondamentaux 'solides' en perspective des prochains exercices, citant notamment l'exposition à la clientèle locale et la dynamisation de la croissance organique avec la montée qualitative du parc touristique.



