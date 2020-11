Pierre & Vacances : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre Pierre & Vacances, 'malgré un fort impact de la crise'.

Le groupe a en effet été contraint de fermer l'ensemble de ses sites Pierre & Vacances et Center Parcs, en Allemagne et en Belgique, pour une période de 4 semaines à compter du 2 novembre.



'Le groupe annonce que l'exercice 2020/2021 sera affecté par la deuxième vague de l'épidémie, mais rassure sur sa situation de liquidité qui devrait lui permettre de surmonter cette nouvelle crise', rapporte l'analyste.



Oddo estime toutefois que P&V est 'très bien positionné pour profiter d'une éventuelle reprise de la demande Loisir en Europe' et augmente son objectif de cours à 22 euros, contre 17 euros précédemment.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.