Pierre & Vacances : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Pierre & Vacances (P&V), avec un objectif de cours relevé de 0,6 à 0,68 euro.



Le bureau d'analyses met en avant la hausse de 68% du chiffre d'affaires annuel de P&V, à 1770 ME, soit 4% au-dessus des attentes d'Oddo.



'Sans donner de guidance précise sur les résultats de l'exercice en cours (qui seront annoncés le 01/12), le groupe indique que le portefeuille de réservations touristiques à date pour le 1er trimestre 2022/2023 confirme la poursuite de la croissance de l'activité sur l'ensemble des marques', rapporte Oddo qui pointe donc une 'bonne visibilité sur le 1er trimestre'.



Selon l'analyste, le momentum reste donc positif à court terme avec une croissance soutenue tirée essentiellement par une hausse des prix liée à la montée en gamme des domaines.



'Nous restons par ailleurs prudents et maintenons notre opinion Neutre sur le titre compte tenu du contexte macroéconomique et de l'incertitude sur l'évolution de la demande ; ainsi que dans l'attente de la bonne exécution du plan stratégique (amélioration progressive de la marge)', conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.