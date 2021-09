Pierre et Vacances : Oddo réitère son conseil sur le titre

Le groupe Pierre et Vacances a annoncé hier soir l'amélioration de sa proposition d'avenant au contrat de bail des bailleurs particuliers grâce à de bonnes performances relatives à la saison estivale.



' Les propositions d'avenant au contrat de bail ont été accueillies positivement par la majorité des bailleurs individuels, avec près de 55% de signatures recueillies à ce jour ' indique Oddo.



L'analyste est confiant sur la reprise de la demande sur la saison estivale avec des taux d'occupation qui devraient atteindre les niveaux d'avant crise ce qui conforte son hypothèses basées sur une croissance de 10.8% du CA au T4.



Sur l'ensemble de l'année, Oddo maintient ses estimations inchangées basée sur un CA annuel à 1 047 ME, soit -19.3% sur un an (intégrant un CA au T4 en hausse de 10.8%).



Oddo confirme son opinion Neutre et son objectif de cours de 12 E.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.