PIERRE ET VACANCES : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 1ER FÉVRIER 2021

Composition du bureau de l’Assemblée Générale qui se tiendra à huis clos

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que prorogée et modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire annuelle et Extraordinaire) se tiendra le lundi 1er février 2021 à 14 heures, à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, ni physiquement, ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La retransmission en direct de l’Assemblée Générale sera accessible, dès 14 heures le lundi 1er février 2021, depuis le site internet de Pierre et Vacances1 ; la vidéo de l’Assemblée Générale y restera également accessible en différé.

Afin de composer le bureau de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-448 du 10 avril 2020 et sur délégation spéciale du Conseil d’administration, Monsieur Gérard Brémond, Président du Conseil d’administration, a désigné en qualité de scrutateurs (i) la SA Société d’Investissement Touristique et Immobilier – S.I.T.I. (représentée par Monsieur Franck Gervais) et (ii) Madame Patricia Damerval. Ces derniers ont accepté.

Monsieur Gérard Brémond présidera l’Assemblée Générale en sa qualité de Président du Conseil d’administration.

Monsieur Stéphane Laugery assumera les fonctions de secrétaire du bureau.

1 http://www.groupepvcp.com/fr

