Pierre & Vacances a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son exercice 2019-2020. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre ressort en baisse de 22,4% par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires se répartit entre les activités touristiques (1,02 milliard d’euros ; -25,1%) et immobilières (275 millions d’euros ; -10,6%).Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 492,1 millions d'euros, soit une baisse de 12,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.Après un troisième trimestre lourdement affecté par la crise du Covid-19, Pierre et Vacances a constaté une " bonne reprise des activités touristiques pendant la saison d'été ".Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire depuis la fin de l'été, le portefeuille de réservations touristiques engrangé sur le 1er trimestre de l'exercice en cours est marqué par des réservations de toute dernière minute, réduisant la visibilité sur cette première période de l'exercice.Le portefeuille de réservations atteint à date près de 45% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/2020 pour Pierre & Vacances en France, et 60% pour les Domaines Center Parcs Europe, soit un écart de près de 15 points par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent sur l'ensemble de ce périmètre.Les perspectives pour Adagio, liées aux clientèles internationales et de tourisme d'affaires, sont fortement impactées avec un taux d'atteinte de 20% (soit un retard de 40 points par rapport à l'exercice précédent).