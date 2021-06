PIERRE ET VACANCES : tendances encourageantes après un semestre chaotique

Pierre et Vacances a dévoilé des résultats semestriels lourdement affectés par la fermeture de la quasi-totalité des sites touristiques en raison de la crise sanitaire. La perte nette semestrielle s’établit à 342 millions d’euros contre une perte de 145,8 millions d’euros au premier semestre 2019/2020, sachant que le groupe est structurellement déficitaire sur le premier semestre de l’exercice du fait de la saisonnalité de ses activités. La perte opérationnelle courante est ressortie à 307,2 millions, contre une perte de 125,6 millions un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires total a chuté de 57,3% à 297,2 millions. Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'établit à 165 millions, en retrait de 69,9%.



Le chiffre d'affaires du développement immobilier est de 132,2 millions, en baisse de 11%.



Depuis l'annonce du déconfinement en avril dernier, le groupe enregistre des réservations touristiques en forte hausse, aussi bien pour des départs immédiats que pour la haute saison estivale.



Les flux de réservations hebdomadaires ont ainsi triplé au cours des 6 dernières semaines et sont supérieurs, depuis 3 semaines, à ceux de la même période de l'année 2019.



Ces tendances encourageantes confortent le groupe sur sa capacité de rebond après plus d'un an de crise sanitaire.



Par ailleurs, le groupe finalise la documentation contractuelle finale et la levée des conditions suspensives liées à la mise en place d'un nouveau financement, dont la première tranche, d'un montant de 175 millions d'euros, devrait être intégralement mise à disposition dans les prochains jours.



Pour rappel, ce nouvel emprunt permet au groupe de financer son activité future dans l'attente d'une opération de renforcement de ses fonds propres, pour laquelle la signature d'un accord est envisagée au plus tard en début d'année 2022 (des échanges sont en cours avec plusieurs investisseurs ayant manifesté leur intérêt).