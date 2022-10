Pierre & Vacances : A suivre aujourd'hui

Pierre et Vacances, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme, a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre 2022 qui s'élève à 574,1 millions d'euros contre 520,2 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021. Le chiffre d'affaires hébergement ressort à 446,1millions d'euros (+15,9% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent), dans un contexte de "revenge travel".



L'activité sur la saison estivale reste supérieure à celle d'avant-crise, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16,9% par rapport à celui du quatrième trimestre 2018/2019.



Ces performances résultent de la hausse du prix moyen de vente(+23%),grâce à la montée en gamme des Domaines, et de la progression du taux d'occupation de près de 2 points, à 86,3% sur l'ensemble du trimestre.



Au total,sur l'exercice2021/2022,le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 1 202,0 millions d'euros, représentant près du double du chiffre d'affaires enregistré sur l'exercice précédent et en croissance de 12,6% par rapport à l'exercice 2019.



Le portefeuille de réservations touristiques à date pour le premier trimestre de l'exercice 2022/2023 confirme la poursuite de la croissance de l'activité sur l'ensemble des marques (Center Parcs, Pierre & Vacances, Adagio), portée par une hausse du prix moyen de vente. Dans un contexte macro-économique difficile, le Groupe reste néanmoins vigilant et mène un travail approfondi sur ses coûts de structure