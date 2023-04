Pierre & Vacances : A suivre aujourd'hui

Pierre & Vacances-Center Parcs affiche une croissance du chiffre d’affaires de ses activités touristiques de 20% à 704,7 millions d’euros au 1er semestre 2022/2023, avec une activité soutenue au 2ème trimestre (+20,3%), dans le sillage du 1er trimestre (+19,4%). Le groupe relève ses prévisions annuelles, avec un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1,7 milliard d'euros (vs. 1,66 milliard précédemment), un EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 millions d'euros (vs. 105 millions), et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 millions d'euros.



Pierre & Vacances-Center Parcs a expliqué ce relèvement par les bonnes performances du 1er semestre, le niveau des réservations à date, la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges (maitrise des coûts) et la bonne exécution de son plan stratégique RéInvention.



Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'ensemble du groupe s'élève à 741,8 millions d'euros, en hausse de 16,5%.



Selon Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances-Center Parcs, ces performances, " portées par une clientèle domestique et frontalière, illustrent l'attrait croissant des voyageurs pour un tourisme local, de proximité, confortant la pertinence du positionnement du Groupe ". Elles " reflètent également la stratégie de montée en gamme de l'offre, avec une hausse des prix moyens de vente et une progression des taux d'occupation ".