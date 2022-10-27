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    VAC   FR0000073041

PIERRE & VACANCES

(VAC)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 27/10/2022
0.8250 EUR   -0.84%
18:21Pierre & Vacances : Document AMF CP. 2022DD868557
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Pierre & Vacances : Document AMF CP. 2022DD868556

27/10/2022 | 18:21
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2022DD868556

26 octobre 2022

FR0000073041 - DD153894

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Financière Gaspard SARL personne morale liée à Georges Sampeur, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PIERRE ET VACANCES

LEI : 9695009FXHWX468RM706

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073041

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.8500 Euro

VOLUME : 18 220.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.8500 Euro

VOLUME : 18 220.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Pierre & Vacances SA published this content on 27 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2022 16:19:03 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 561 M 1 571 M -
Résultat net 2022 -13,3 M -13,4 M -
Dette nette 2022 2 983 M 3 003 M -
PER 2022 -40,8x
Rendement 2022 11,7%
Capitalisation 378 M 381 M -
VE / CA 2022 2,15x
VE / CA 2023 1,86x
Nbr Employés -
Flottant 47,7%
Graphique PIERRE & VACANCES
Durée : Période :
Pierre & Vacances : Graphique analyse technique Pierre & Vacances | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PIERRE & VACANCES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 0,83 €
Objectif de cours Moyen 1,40 €
Ecart / Objectif Moyen 67,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Franck Gervais Chief Executive Officer
Jean-Christophe Lemasson Group Director-Finance Operations & Services
Georges Sampeur Chairman
Andries Arij Olijslager Independent Non-Executive Director
Bertrand Meheut Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PIERRE & VACANCES71.53%381
H WORLD GROUP LIMITED-18.67%9 774
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.-4.64%7 554
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.-19.84%6 926
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC.-17.77%6 511
WHITBREAD PLC-14.06%6 029