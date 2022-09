Pierre & Vacances : Document AMF CP. 222C2225

222C2225 FR0000073041-FS0756-DER07-DER08

19 septembre 2022

Déclarations de franchissements de seuils et déclarations d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

Information consécutive à une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions

de la société (article 234-10 du règlement général)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA

PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

PIERRE ET VACANCES

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 19 septembre 2022, la société Alcentra Limited1 (avec ses véhicules d'investissement, « Alcentra ») a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 septembre 2022, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société PIERRE ET VACANCES et détenir 95 302 701 actions PIERRE ET VACANCES représentant autant de droits de vote, soit 22,95% du capital et des droits de vote de cette société2 selon la répartition suivante :

Actions et droits de vote % capital et droits de vote Alcentra Limited 0 - Alcentra SCF II S.à r.l. 73 954 575 17,81 San Bernardino County Employees Retirement 21 348 126 5,14 Association Total Alcentra Limited 95 302 701 22,95

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à des augmentations de capital de la société PIERRE ET VACANCES3.

A cette occasion : (i) Alcentra SCF II S.à r.l. a franchi individuellement en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société PIERRE ET VACANCES, et (ii) San Bernardino County Employees Retirement Association a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société PIERRE ET VACANCES.

Alcentra Limited est une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles. Alcentra Limited est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation. Elle agit pour le compte de véhicules d'investissement affiliés qui détiennent les titres PIERRE ET VACANCES : (i) Alcentra SCF II S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et (ii) San Bernardino County Employees Retirement Association (association créée selon la Loi pour la Retraite des Employés de 1937 du Comté de San Bernardino ; Etats-Unis ; fonds de pension, géré par Alcentra Limited, qui n'a pas de bénéficiaire effectif).

2 Sur la base d'un capital composé de 415 265 209 actions représentant autant de droits de vote en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

3 Cf. notamment (i) prospectus approuvé par l'AMF sous le n° 22-217 en date du 16 juin 2022, prospectus approuvé par l'AMF sous le n° 22-332 en date du 1 er août 2022, et (ii) communiqué de la société PIERRE ET VACANCES du 14 septembre 2022.

222C2225-FR0000073041-FS0756-DER07-DER08