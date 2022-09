Pierre & Vacances : Document AMF CP. 222C2234

L'objet de la fiducie est de permettre la cession de la totalité des actions et bons de souscription d'actions et la répartition des produits entre l'Etat et les établissements prêteurs, dans le but de sécuriser la meilleure valeur de recouvrement pouvant être raisonnablement attendue par l'Etat (compte tenu du paiement de la garantie aux établissements prêteurs par suite de la conversion du prêt garanti par l'Etat) et les établissements prêteurs (compte tenu de la quote-part du prêt non garantie par l'Etat), sans implication de l'Etat et des établissements prêteurs dans la gouvernance de PIERRE ET VACANCES.

La fiducie permet de gérer le retour à meilleure fortune dont l'Etat bénéficie en vertu de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et ainsi aux établissements prêteurs de satisfaire leur obligation de reversement tel que prévu par l'arrêté.

Compte tenu de l'objet liquidatif de la fiducie, le fiduciaire n'envisage pas d'acquérir d'autres titres de PIERRE ET VACANCES.

Conformément à l'objectif patrimonial de la fiducie, les parties à la fiducie (et, en particulier, les établissements prêteurs et l'Etat) ne participeront pas à la gouvernance de PIERRE ET VACANCES. Le fiduciaire exercera les droits de vote attachés aux actions sous la forme d'une abstention systématique dans le cadre des assemblées générales de la société, étant précisé que le fiduciaire participera aux assemblées générales afin de ne pas perturber le quorum.

Le fiduciaire n'a pas l'intention de prendre le contrôle de PIERRE ET VACANCES ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur.

Par ailleurs, le fiduciaire déclare ne pas agir de concert, au sens de l'article L. 233-10 II, 5° du code de commerce, avec les établissements prêteurs ou l'Etat vis-à-vis de PIERRE ET VACANCES. Les actions, droits de vote et bons de souscriptions de la société détenus par la fiducie ne font l'objet d'aucun accord de cession temporaire.

Le fiduciaire n'envisage aucune des opérations visées à l'article 223-17 I, 6° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le fiduciaire n'est partie à aucun accord ou instrument mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce. »

_______

2

222C2234-FR0000073041-FS0764