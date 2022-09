Pierre & Vacances : Finalisation et succès des opérations de restructuration -Nomination d'une nouvelle gouvernance

1 Les BSA Actionnaires attribués à la Société à raison de ses actions auto détenues ont été automatiquement annulés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-149-2 du Code de commerce. Compte tenu des 98.267 actions auto-détenues, 420.343 BSA Actionnaires ont été attribués à la Société puis automatiquement annulés faisant ainsi passer le nombre de BSA Actionnaires en circulation au résultat des opérations de règlement-livraison de 42.321.972 à 41.901.629, étant précisé que, dans le cadre du règlement-livraison des BSA Actionnaires et pour des raisons techniques, 64 BSA Actionnaires supplémentaires sont émis, attribués et livrés ce jour. Ainsi le nombre de BSA Actionnaires en circulation au résultat des opérations de règlement-livraison est in fine porté de 41.901.629 à 41.901.693.

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la finalisation et le succès de ses opérations de restructuration capitalistique et financière.

La réalisation des opérations de restructuration s'accompagne d'un renouvellement intégral du Conseil d'administration, désormais présidé par M. Georges Sampeur et composé comme indiqué ci-après. M. Georges Sampeur a informé la Société qu'il se portera acquéreur, auprès de Fidera et Pastel Holding ainsi que sur le marché, d'actions de la Société pour un montant total d'un million d'euros.

La répartition du capital et des droits de vote de Pastel Holding est la suivante : (i) Pastel Performance (autre FIA contrôlé par Atream) détient 25,1% du capital et 50,1% des droits de vote de Pastel Holding, (ii) France Investissement Tourisme 2 (Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé (articles L.

Détention des établissements prêteurs du Groupe au résultat de la conversion d'un montant de 215 millions d'euros du prêt garanti par l'Etat de 240 millions d'euros obtenu par la Société le 10 juin 2020. Comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société en date du 10 mars 2022, l'Etat bénéficie au titre de sa garantie d'une obligation de reversement conformément à l'arrêté du 23 mars 2020. Cette obligation de reversement est structurée aux termes d'un contrat de fiducie dont les constituants sont les établissements prêteurs et les bénéficiaires sont, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les établissements prêteurs, après déduction des frais du fiduciaire. Les établissements prêteurs ont fait savoir à la Société qu'ils n'agissent pas de concert, au sens de l'article L. 233- 10 II, 5° du code de commerce, ni entre eux, ni avec le fiduciaire.

Le passage de la base non diluée à la base diluée est induit par l'exercice intégral des BSA Actionnaire et des BSA Créanciers.

Franck Gervais, Directeur Général, a déclaré :

Nous avons franchi avec succès les dernières étapes de notre restructuration financière essentielle pour l'avenir du Groupe.

Ainsi, nous pourrons accélérer le déploiement de notre plan stratégique "Réinvention" initié en 2021 et orienté vers un nouveau tourisme de proximité réinventé plus durable, 100% expérientiel, moderne et supporté par nos quatre marques touristiques (Center Parcs, Pierre & Vacances, maeva et Adagio)

Ce virage stratégique fort et radical actuellement en cours devrait permettre au Groupe une amélioration de ses performances et un retour à une profitabilité durable.

J'adresse toute ma reconnaissance à Gérard Bremond pour ce qu'il a construit et accompli depuis 55 ans en tant que créateur du Groupe, ainsi que pour sa confiance depuis mon arrivée dans le Groupe. Je salue et remercie les nouveaux actionnaires du Groupe - Alcentra, Fidera et Atream - pour leur implication et leur investissement qui ont permis de donner une nouvelle vie au Groupe. Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui pour le Groupe, et je me réjouis de pouvoir la mener aux côtés de notre nouveau Président, Georges Sampeur, dont l'expérience et la légitimité dans le secteur apporteront énormément au Groupe. »

Gérard Brémond, fondateur du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a déclaré :

En 55 ans, depuis la création de la station d'Avoriaz, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est progressivement devenu le leader européen du tourisme de proximité.

Je félicite les 12.000 collaborateurs du Groupe et son Directeur Général Franck Gervais, pour leur mobilisation et leur professionnalisme.

Aujourd'hui, je me réjouis de la transmission du contrôle financier et de la gouvernance du Groupe au consortium réunissant Alcentra, Fidera et Atream.

Dans le respect des valeurs et des marques du Groupe, je suis confiant dans les compétences et la personnalité de mon successeur Georges Sampeur, pour conduire le Groupe vers un bel avenir ».