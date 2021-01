Pierre & Vacances : Gouvernance

Communiqué d'annonce

Gouvernance du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Paris, le 6 janvier 2021

En septembre 2019, le Conseil d'Administration du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs nommait Yann Caillère Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, avec pour mission la mise en œuvre du plan stratégique Change Up visant à accélérer la transformation du Groupe.

En dépit de la brutale et violente crise sanitaire de l'épidémie Covid 19, l'exécution de ce Plan sous la pleine autorité de Yann Caillère, n'a été affectée d'aucun retard et son efficacité a déjà été démontrée par la croissance des performances délivrées pendant les périodes de non confinement et la mise en place de la nouvelle organisation.

Aujourd'hui, sa mission ayant été accomplie avec succès et dans le délai prévu, le Conseil d'Administration de Pierre et Vacances SA, réuni ce jour a nommé, pour lui succéder, Franck Gervais, aux fonctions de Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Sa prise de fonction interviendra le 7 janvier 2021.

Il sera secondé par Patricia Damerval (Directrice Générale Adjointe), les membres du Comex et toutes les équipes du Groupe.

Gérard Bremond déclare : « Je remercie Yann Caillère très chaleureusement d'avoir, à mes côtés, impulsé une nouvelle dynamique du Groupe en ayant accompli sa mission avec une mobilisation totale et une efficacité remarquable.

Nul doute que le Plan Change Up constituera une assise majeure pour le redéploiement du Groupe. »

Yann Caillère, ayant décidé de reprendre ses activités de conseil, déclare : « Je remercie Gérard Bremond et les membres du Conseil d'Administration de leur confiance et de leur soutien.

La réussite de ce Plan, je la dois à des équipes formidables, professionnelles, engagées et tout cela dans un contexte compliqué en raison de la crise sanitaire.

Ce Plan va permettre au Groupe de se projeter vers l'Avenir avec ambition et dynamisme. »

Franck Gervais, X-Ponts de 44 ans, a piloté avec succès pendant trois ans la transformation du secteur Europe du Groupe Accor. Auparavant, au sein du Groupe SNCF, il a assuré les fonctions de Directeur Général successivement de Thalys, puis de Voyages-SNCF.com.

Cette combinaison d'expérience opérationnelle-digitale-marketing, de vision stratégique et de leadership reconnu, trouvera sa pleine application dans la conduite du Groupe vers l'avenir.

Franck Gervais déclare: "C'est avec une immense fierté que je m'engage dans les fonctions de Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs qui n'a cessé depuis sa naissance en 1967 de créer et d'innover dans les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière. Depuis la station d'Avoriaz jusqu'à Villages Nature Paris, le Groupe a toujours été précurseur sur l'impulsion de son Président fondateur.

Tout en m'inscrivant dans la continuité du Plan Change Up, mon ambition est de projeter dans l'avenir le modèle, le positionnement des marques et les performances économiques du Groupe en confortant son leadership européen du tourisme durable et responsable. La pertinence et la notoriété de ses marques et de ses destinations de proximité répondent aux attentes de vacanciers recherchant toujours plus de sens dans leurs expériences. Les équipes immobilières et touristiques conduiront, notamment à l'international, le développement de projets innovants ainsi que la croissance des performances économiques du Groupe".