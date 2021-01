Pierre & Vacances : Information Groupe Pierre et Vacances Center-Parcs

Regulatory News:

Groupe Pierre et Vacances Center-Parcs (Paris:VAC):

Lors de sa dernière publication sur le chiffre d’affaires de son 1er trimestre, le Groupe a confirmé une situation lourdement impactée par les mesures de restriction liées à la crise sanitaire et la fermeture de la quasi-totalité de ses sites touristiques.

Devant l’incertitude liée à l’aggravation de la situation sanitaire et l’absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l’attente de dispositifs de soutien sectoriel de l’Etat, plusieurs mesures sont à l’étude par le Groupe en vue de faire face à cette situation inédite, y compris l’instauration de négociations amiables éventuellement encadrées avec ses différents partenaires, et le renforcement de ses fonds propres.

A ce jour, aucune modalité, ni aucune décision n’ont été arrêtées. Le Groupe tiendra informé, le cas échéant, le marché de toute évolution future sur ces différents sujets.

Comme démontré par ses performances post confinement, l’été dernier, le Groupe dispose d’atouts structurels qui lui permettront de rebondir très rapidement dès que les conditions sanitaires permettront la réouverture de ses sites touristiques.

