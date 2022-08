Pierre & Vacances : Informations privilégiées / Autres communiqués

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué n'est pas une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129. Paris, le 2 août 2022 ARRETE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE DE LA SOCIETE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D'UN MONTANT D'ENVIRON 50 M€ Parité de souscription : 27 actions nouvelles pour 4 droits préférentiels de souscription

Prix unitaire de souscription : 0,75 euro par action nouvelle

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 5 août 2022 au 7 septembre 2022 (inclus)

Période de souscription des actions nouvelles : du 9 août 2022 au 9 septembre 2022 (inclus)

Garantie : opération garantie à 100 % par Alcentra et Fidera (à parité entre eux)

Offre de liquidité : engagement d'Alcentra et de Fidera d'acquérir auprès de tous les titulaires de droits préférentiels de souscription qui le souhaiteront, lesdits droits préférentiels de souscription au prix unitaire de 0,20 euro du 12 août 2022 au 1 er septembre 2022 (inclus) Pierre et Vacances (la « Société ») annonce que, conformément au calendrier anticipé, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le 29 juillet dernier le plan de sauvegarde accélérée de la Société approuvé par toutes les classes de parties affectées le 8 juillet 2022 (le « Plan de Sauvegarde Accélérée »). Le jugement du Tribunal de commerce de Paris intervient dans le cadre des opérations de désendettement massif et de renforcement des fonds propres du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs (les « Opérations de Restructuration ») prévues aux termes de l'accord annoncé le 10 mars 2022 (l'« Accord »). Dans ce contexte, la Société lance aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d'un montant maximum de 50.085.641,25 euros, prime d'émission incluse, (l'« Augmentation de Capital avec DPS »). Le prospectus relatif à l'Augmentation de Capital avec DPS, dont le résumé est joint en annexe au présent communiqué, a été approuvé le 1er août 2022 par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro n° 22-332 (le « Prospectus »). Principales modalités de l'Augmentation de Capital avec DPS L'Augmentation de Capital avec DPS donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 66.780.855 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,75 euro, prime d'émission incluse, soit un montant brut maximum de 50.085.641,25 euros. Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres le 8 août 2022 après clôture de la séance de bourse. Les actions existantes seront négociées ex droit à compter du 5 août 2022. 4 DPS donneront droit de souscrire, à titre irréductible, à 27 Actions Nouvelles à un prix de souscription par

Action Nouvelle de 0,75 euro (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,74 euro de prime d'émission). Les demandes de souscription à titre réductible sont admises (en ce compris, le cas échéant, par Alcentra et Fidera) mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Seules les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible. Le cas échéant, le Conseil d'administration de la Société répartira les Actions Nouvelles non souscrites à parité entre Alcentra et Fidera, lesquels se sont engagés à garantir 100 % de l'Augmentation de Capital avec DPS aux termes du Plan de Sauvegarde Accélérée. Sur la base du cours de clôture de l'action Pierre et Vacances le 29 juillet 2022, soit 4,70 euros : le prix de souscription des Actions Nouvelles de 0,75 euro fait apparaître une décote faciale de 84 % ;

la valeur théorique du DPS s'élève à 3,4403 euros ;

la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 1,2597 euros ;

ex-droit s'élève à 1,2597 euros ; la valeur théorique du BSA Actionnaire s'élève à 0,0776 euro et la valeur théorique des BSA Actionnaires reçus pour une action détenue s'élève à 0,33 euro ;

la valeur théorique de l'action ex-droitex-BSA s'élève à 0,93 euro ; et

ex-droitex-BSA s'élève à 0,93 euro ; et le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 40,5 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 19,5 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droitex-BSA. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du DPS pendant la période de négociation des DPS ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché. L'Augmentation de Capital avec DPS sera ouverte au public uniquement en France. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis agissent en qualité de Coordinateurs Globaux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés au titre de l'Augmentation de Capital avec DPS. Calendrier indicatif La période de négociation des DPS s'étendra du 5 août au 7 septembre 2022 (inclus). Durant cette période, les DPS seront négociables sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR001400B4D8. Il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des DPS après clôture de la séance de bourse du 7 septembre 2022. La période de souscription aux Actions Nouvelles s'étendra du 9 août au 9 septembre 2022 (inclus). Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 9 septembre 2022 à la clôture de la séance de bourse. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sont prévus pour le 16 septembre 2022 selon le calendrier indicatif, étant précisé que cette date pourra être décalée jusqu'au 23 septembre 2022, conformément au Plan de Sauvegarde Accélérée. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0000073041. 2

Engagements de garantie, offre de liquidité et intentions de souscription Il est rappelé, d'une part, que l'Augmentation de Capital avec DPS et l'Augmentation de Capital Réservée sont intégralement garanties par Alcentra et Fidera, à parité entre eux et, d'autre part, qu'Alcentra et Fidera se sont engagées à acquérir sur le marché tous les DPS en circulation à un prix unitaire de 0,20 euro, compris dans la fourchette entre 0,19 euro et 0,22 euro convenue dans l'Accord, auprès des titulaires de DPS qui souhaiteront les vendre, soit la valeur économique du DPS déterminée le 29 juillet 2022 (jour précédant l'approbation par l'AMF du Prospectus)1. Il est précisé que les DPS des actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif seront automatiquement convertis au porteur un instant de raison avant leur cession sur le marché. Cette offre de liquidité sera ouverte à compter du 12 août 2022 et jusqu'au 1er septembre 2022 (inclus) afin de permettre les opérations de règlement-livraison. Il est conseillé aux actionnaires souhaitant participer à l'offre de liquidité de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de connaître les délais et modalités de participation qui leurs sont applicables. En contrepartie de ces engagements de garantie et de cette offre de liquidité, Alcentra et Fidera bénéficient d'une attribution gratuite de BSA Garants (tel que ce terme est défini ci-après), à parité entre eux, qu'ils se sont irrévocablement engagés à exercer au plus tard le 15 octobre 2022. La Société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires ou des membres de ses organes d'administration ou de direction. Engagements d'abstention et de conservation La Société a souscrit un engagement d'abstention pendant une période expirant 180 jours suivant la date de réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS, sous réserve de certaines exceptions. Dans le cadre du Plan de Sauvegarde Accélérée, il est prévu qu'un plan d'attribution gratuite d'actions de préférence au profit de Monsieur Gérard Bremond soit autorisé par l'assemblée générale appelée à se réunir le 30 septembre 2022. Certaines parties à l'Accord (en ce compris Alcentra, Fidera et Atream) se sont engagées individuellement à conserver les actions à recevoir dans le cadre des Opérations de restructuration jusqu'à la date de cette assemblée générale. Monsieur Gérard Bremond sera, quant à lui, tenu par une obligation de conservation de ses actions de préférence attribuées gratuitement d'un an compter de la fin de la période d'acquisition qui sera elle-même d'un an à compter de leur attribution par le Conseil d'administration. A la connaissance de la Société, il n'existe aucun autre engagement de conservation de la part d'actionnaires existants de la Société ou d'investisseurs non-partie à l'Accord ayant vocation à devenir actionnaire de la Société dans le cadre des Opérations de Restructuration. Utilisation du produit de l'Augmentation de Capital avec DPS Le produit brut de l'Augmentation de Capital avec DPS s'élève à un montant total de 50.085.641,25 euros. Le produit net est, quant à lui, estimé à 44,2 millions d'euros et viendra contribuer en totalité au remboursement de la quote-part de la dette du Groupe, d'un montant d'environ 160 millions d'euros, appelée à être éteinte au résultat des Opérations de Restructuration. La valeur économique du droit préférentiel de souscription est fondée sur (i) la valeur centrale du Discounted Cash-Flow (DCF) par action (2,10 euros), (ii) le prix de souscription (0,75 euro) et (iii) le cours de bourse de la Société. 3

Il est précisé, à titre indicatif, que le produit brut en espèces des Opérations de Restructuration, soit 200 millions d'euros provenant de l'Augmentation de Capital avec DPS à hauteur de 50 millions d'euros et de l'Augmentation de Capital Réservée à hauteur de 150 millions d'euros (l'Augmentation de Capital de Conversion ne générant pas de versement en espèces au bénéfice de la Société) viendra rembourser en totalité la quote-part de la dette du Groupe, d'un montant de 160 millions d'euros, appelée à être éteinte au résultat des Opérations de Restructuration. Le solde de ce produit brut, soit 40 millions d'euros, sera affecté à hauteur de 39,5 millions d'euros au règlement des dépenses liées aux Opérations de Restructuration (commission d'accord due à certains créanciers de la Société ayant accepté ou adhéré aux Opérations de Restructuration de 2,7 millions d'euros, charges liées aux accords connexes de 2 millions d'euros, frais d'intermédiaires financiers, juridiques et administratifs de 34,8 millions d'euros). L'excédent, soit 0,5 million d'euros, viendra contribuer au financement des besoins généraux du Groupe. Opérations de Restructuration Il est rappelé que les opérations prévues par le Plan de Sauvegarde Accélérée de la Société comprennent notamment, en sus de l'Augmentation de Capital avec DPS : une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées d'un montant maximum, prime d'émission incluse, de 149.914.344 euros au prix de souscription unitaire de 0,75 euro, à souscrire exclusivement en espèces (l'« Augmentation de Capital Réservée ») ;

une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées d'un montant maximum, prime d'émission incluse, de 554.820.400 euros au prix de souscription unitaire de 4 euros, à souscrire exclusivement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société et sa filiale Pierre et Vacances FI 2 (l'« Augmentation de Capital de Conversion ») ;

(l'« Augmentation de Capital de Conversion ») ; l'émission et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions de la Société (les « BSA Actionnaires ») au profit de l'ensemble de ses actionnaires ;

l'émission de bons de souscription d'actions de la Société (les « BSA Créanciers ») à l'occasion de leur détachement des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion ; et

l'émission et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions de la Société (les « BSA Garants ») au profit de personnes dénommées. Il est également rappelé que l'émission et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») (i) des actions ordinaires nouvelles issues de l'Augmentation de Capital Réservée et de l'Augmentation de Capital de Conversion (ensemble, les « Augmentations de Capital sans DPS »), (ii) des BSA Actionnaires, des BSA Créanciers, des BSA Garants (ensemble, les « BSA »), et (iii) des actions ordinaires nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice de l'intégralité desdits BSA, ont fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'AMF le 16 juin 2022 sous le numéro 22-217. Le lecteur est donc invité à se reporter audit prospectus pour de plus amples informations. Il est anticipé que (i) les règlements-livraisons des actions ordinaires nouvelles issues de l'Augmentation de Capital avec DPS, de l'Augmentation de Capital Réservée et de l'Augmentation de Capital de Conversion ainsi que (ii) les émissions des BSA Actionnaires, des BSA Créanciers et des BSA Garants interviennent de manière concomitante le 16 septembre 2022 selon le calendrier indicatif, étant précisé que cette date pourra être décalée jusqu'au 23 septembre 2022, conformément au Plan de Sauvegarde Accélérée. Les créances détenues sur Pierre et Vacances Fi objet de la compensation feront l'objet d'une délégation préalable et seront détenues sur la Société au moment de l'Augmentation de Capital de Conversion. 4