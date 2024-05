Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ; - développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs. La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).