Pierre & Vacances : bondit après une croissance de 12% au premier trimestre

Pierre & Vacances figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD cet après-midi, en progression de 6,37% à 1,33 euro, après avoir publié hier un chiffre d’affaires de 351,8 millions d’euros pour le 1er trimestre de l’exercice 2022/2023, à comparer à 314,2 millions d’euros au 1er trimestre 2021/2022. « En dépit des tensions macro-économiques actuelles, le chiffre d’affaires des activités touristiques a affiché une dynamique soutenue avec une croissance de 19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 » a commenté le groupe.



Le titre progresse de plus de 22% sur 5 jours après avoir décollé le 12 janvier dernier. Il reste cependant en retrait de plus de 25% sur un an, après avoir connu un pic à 3 euros début août après l'annonce de son augmentation de capital.



Le dynamisme de l'activité concerne l'ensemble des marques à savoir Center Parcs (+16,3%) , Pierre & Vacances (+4,4%) et Adagio (+51,7%). Pour Center Parcs, le taux d'occupation progresse en moyenne de près de 2 points, à 73,3% sur l'ensemble du trimestre.



Le chiffre d'affaires des résidences Pierre & Vacances en France est quasi stable (-0,8%), et à stock constant, l'activité est en croissance, tandis que les résidences urbaines enregistrent un niveau d'activité supérieur à celui d'avant-crise du Covid (+22% par rapport au 1er trimestre 2019/2020). Le chiffre d'affaires Hébergement s'élève à 272,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022/2023 en croissance de 19,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, après une hausse de 15,9% enregistrée pendant la saison estivale.



Compte tenu du portefeuille de réservations à date sur le deuxième trimestre de l'exercice 2022/2023, le groupe anticipe à ce jour une poursuite de la croissance de l'activité " en comparaison" avec le 2ème trimestre 2021/2022, sur l'ensemble des marques. Dans un contexte macro-économique complexe et particulièrement incertain, il est pleinement mobilisé vers l'atteinte de ses objectifs stratégiques et " notamment la maitrise de sa structure de coûts.