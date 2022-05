Pierre & Vacances : et Vacances, plus forte hausse du SRD à la clôture du mardi 31 mai 2022

Pierre et Vacances (+6,46% à 7,09 euros)

L'horizon se dégage pour le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme, qui a relevé ses perspectives pour son exercice 2021-2022 (clos fin septembre). Le groupe vise désormais un Ebitda ajusté de 96 millions d'euros (contre 83 millions d'euros jusque-là) et une situation de trésorerie de 451 millions d'euros (contre 438 millions d'euros auparavant).