Pierre & Vacances : et Vacances, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du lundi 7 novembre 2022

Pierre et Vacances (+ 7,83% à 0,5430 euro)

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme se reprend après 4 séances dans le rouge. Peu après la mi-octobre, Pierre et Vacances a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre 2022 qui s'élève à 574,1 millions d'euros contre 520,2 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021.