Pierre & Vacances : feu vert à la procédure de conciliation

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme que le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de Pierre et Vacances SA et de certaines de ses filiales, pour une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable.



'Cette procédure, qui se déroulera sous l'égide d'un conciliateur, permettra d'encadrer au mieux les discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe', explique Pierre & Vacances qui avait demandé cette procédure vendredi dernier.



'Parallèlement, l'étude des mesures de renforcement des fonds propres du groupe se poursuit', ajoutait-il alors, rappelant évaluer les principales options en vue de faire face au contexte provoqué par la Covid-19.



