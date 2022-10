Pierre & Vacances : hausse de 68% du CA annuel

Pierre & Vacances publie un CA annuel de 1770 ME en hausse de 68% par rapport à l'exercice précédent, avec un CA au 4e trimestre de 608 ME en hausse de 10%, selon son reporting opérationnel qu'il juge 'plus représentatif de son activité'.



Pierre & Vacances indique que sur l'exercice 2021/2022, le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 1 202,0 millions d'euros, représentant près du double du chiffre d'affaires enregistré sur l'exercice précédent.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, le chiffre d'affaires des autres activités touristiques s'élève à 342,2 millions d'euros, en croissance de 88,4% par rapport à l'exercice 2021 et de 15,1% par rapport à l'exercice 2019.



Enfin, le chiffre d'affaires des autres activités s'établit à 225,5 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



'Le portefeuille de réservations touristiques à date pour le 1ertrimestre de l'exercice 2022/2023 confirme la poursuite de la croissance de l'activité sur l'ensemble des marques, portée par une hausse du prix moyen de vente', note la société.



