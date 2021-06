Pierre & Vacances : Résultats semestriels 2020/2021

Paris, le 3 juin 2021 Un premier semestre lourdement affecté par la fermeture de la quasi-totalité des sites touristiques par des mesures liées à la poursuite de la crise sanitaire Principaux faits marquants Gouvernance Le 7 janvier 2021, Franck Gervais a rejoint Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directeur Général du Groupe. X-Ponts de 44 ans, Franck Gervais a piloté avec succès pendant trois ans la transformation du secteur Europe du Groupe Accor. Auparavant, au sein du Groupe SNCF, il a assuré les fonctions de Directeur Général successivement de Thalys, puis de Voyages-SNCF.com. Cette combinaison d'expérience opérationnelle-digitale-marketing, de vision stratégique et de leadership reconnu, trouvera sa pleine application dans la conduite du Groupe vers l'avenir. Incidence de la crise sanitaire sur les activités du Groupe et Procédure de conciliation La persistance de la pandémie et ses mesures restrictives ont lourdement impacté les activités du Groupe au cours du 1er semestre de l'exercice. En particulier, l'interdiction d'exploitation des remontées mécaniques cet hiver, ainsi que l'interdiction d'accès aux espaces aquatiques, restaurants et activités intérieures, sportives et de loisirs, ont obligé le Groupe à fermer la quasi-totalité des Résidences Pierre & Vacances et des Domaines Center Parcs sur le semestre. Dans ce contexte, une procédure amiable de conciliation a été ouverte le 2 février à l'initiative du Groupe pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable. Cette procédure a pour objectif d'aboutir à des solutions amiables avec les principaux partenaires du Groupe, créanciers et bailleurs en particulier, sous l'égide du conciliateur. Les discussions entre le Groupe et ses différents partenaires financiers ont abouti à l'acceptation d'une offre de nouveau financement1 en dette d'un montant maximal de 300 millions d'euros, composé d'une première tranche de 175 millions d'euros (devant être intégralement mise à disposition début juin 2021) et d'une seconde tranche, annulable sans pénalité, d'un montant maximum de 125 millions d'euros (pouvant être tirée, en tout ou partie fin octobre 2021au plus tard). Ce financement aura principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du Groupe liés à ses activités opérationnelles dans l'attente de la réalisation d'une opération de renforcement des fonds propres qui se poursuit en parallèle, plusieurs marques d'intérêts ayant été reçues par le Groupe. Simultanément, le Groupe, qui a suspendu le règlement des loyers des partenaires des sociétés concernées par la conciliation, a initié des discussions avec ses bailleurs ou leurs principaux représentants dans la perspective d'élaborer des solutions communes sur le traitement des loyers. Enfin, le Groupe sollicite des Pouvoirs Publics français des indemnités en se référant aux mesures adoptées sur les remontées mécaniques des stations de montagne. 1 Les modalités de ce Nouveau Financement sont décrites de manière détaillée dans le communiqué de presse du 10 mai 2021 - 1 -

Plan stratégique Réinvention2 Le 18 mai, le Groupe a annoncé son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, Réinvention. Ce plan stratégique, créateur de performance et de valeur, repose sur une nouvelle vision d'un tourisme de proximité réinventé, avec trois décisions majeures : une modernisation radicale et une montée en gamme généralisée, supportée par des investissements supplémentaires (130 millions d'euros) par rapport au précédent plan, en complément d'un programme de rénovation de plus de 700 millions d'euros sur les Domaines Center Parcs, financé majoritairement par leurs propriétaires,

la bascule d'une offre d'hébergeur à une offre 100% expérientielle, plus digitale, personnalisée et servicielle,

un développement ambitieux et responsable, de nouveaux concepts, plaçant nos expertises immobilières au service de l'expérience client. Cette stratégie, doit se traduire par une performance3 en forte croissance : Un chiffre d'affaires envisagé des activités touristiques s'élevant à 1 838 millions d'euros en 2025 (1 587 millions d'euros en 2023), en croissance de 473 millions d'euros par rapport à 2019,

Une réduction des coûts des fonctions supports pour atteindre 7,5% du chiffre d'affaires en 2025 (vs. 12,6% en

2019), soit 24 millions d'euros d'économies supplémentaires,

2019), soit 24 millions d'euros d'économies supplémentaires, Un EBITDA 4 cible du Groupe de 275 millions d'euros en 2025 (146 m€ en 2023), dont 255 millions d'euros générés par les activités touristiques et 20 millions d'euros par les activités immobilières. La marge opérationnelle courante des activités touristiques devrait atteindre 5% en 2023 et 10% en 2025.

cible du Groupe de 275 millions d'euros en 2025 (146 m€ en 2023), dont 255 millions d'euros générés par les activités touristiques et 20 millions d'euros par les activités immobilières. La marge opérationnelle courante des activités touristiques devrait atteindre 5% en 2023 et 10% en 2025. Des flux de trésorerie avant financement de 176 millions d'euros en 2025 (49 millions d'euros en 2023), soit une génération de trésorerie opérationnelle de 273 millions d'euros sur la période 2022 à 2025. Activité et résultats du 1 er semestre 2020/2021 (1 er octobre 2020 au 31 mars 2021) Les éléments financiers commentés ci-après sont issus du Reporting opérationnel, plus représentatif des performances et de la réalité économique de la contribution de chacun des métiers du Groupe, i.e. hors incidence de l'application d'IFRS 16 pour l'ensemble des états financiers et hors application d'IFRS 11 pour les éléments de compte de résultat (sans changement par rapport à la présentation du reporting opérationnel historique du Groupe) Par ailleurs, la réorganisation opérationnelle et juridique mise en place depuis le 1er février 2021, se traduisant par le regroupement de chacune des activités du Groupe au sein de Business Lines distinctes et autonomes, entraine une modification de l'information sectorielle en application de la norme IFRS8. La principale conséquence pour la communication des résultats du Groupe est la présentation de la contribution de chaque secteur opérationnel, en ce compris le secteur opérationnel « Adagio »5. Les exercices antérieurs au changement de la structuration juridique sont présentés par activité (Tourisme et Immobilier), conformément au reporting opérationnel historique du Groupe. Pour rappel, le Reporting opérationnel du Groupe est présenté en Note 3 - Informations par secteur opérationnel de l'annexe aux comptes consolidés semestriels. Un tableau de réconciliation avec les états financiers primaires est présenté ci-après. 2 Le financement intégral de ce plan demeure conditionné à la réalisation d'une opération de renforcement des fonds propres. Les objectifs mentionnés dans le plan stratégique prévalent sur tout objectif contraire précédemment communiqué par le Groupe. 3 Plusieurs informations financières complémentaires, ainsi que des éléments financiers résumant les termes du Nouveau Financement et la position envisagée de la liquidité du Groupe entre juin 2021 et septembre 2022 sur la base des principales hypothèses retenues, figurent en annexe à la présentation détaillée du plan stratégique, disponible sur le site internet du Groupe (www.groupepvcp.com) dans la rubrique « Présentations ». Il est précisé en particulier que les éléments financiers communiqués au titre de l'exercice 2021 dans cette présentation constituent des données prospectives établies à la date du 15 avril 2021 dans le cadre de la procédure de conciliation qui demeurent soumises à des aléas importants liés notamment à la reprise d'activité du Groupe. Ces éléments n'intègrent pas le résultat des discussions en cours avec les différents partenaires du groupe ni les éventuels dispositifs indemnitaires de l'Etat en cours d'instruction et ne constituent donc ni un objectif, ni un estimé ni une prévision ou estimation. EBITDA : Résultat Opérationnel Courant avant provisions et amortissements. Ce secteur regroupe la contribution des sites pris à bail par le groupe PVCP exploités sous la marque Adagio et confiés en gestion à la joint-venture Adagio SAS, ainsi que la quote-part détenue par le Groupe de la contribution d'Adagio SAS. 2 -

2.1. Chiffre d'affaires en millions d'euros 2020/2021 2019/2020 Evolutions selon reporting selon reporting opérationnel opérationnel Tourisme 165,0 547,4 -69,9% - Center Parcs Europe 93,2 320,7 -70,9% - Pierre & Vacances Tourisme Europe 46,3 152,0 -69,5% - Adagio 25,5 74,7 -65,9% dont chiffre d'affaires de location 108,3 367,1 -70,5% - Center Parcs Europe 64,8 211,3 -69,3% - Pierre & Vacances Tourisme Europe 23,4 92,2 -74,6% - Adagio 20,1 63,6 -68,3% Immobilier 132,2 148,6 -11,0% Total 1er semestre 297,2 696,0 -57,3% Chiffre d'affaires touristique

Au 1 er semestre 2020/2021, le chiffre d'affaires des activités touristiques s'établit à 165,0 millions d'euros, en retrait de 69,9% par rapport au 1 er semestre 2019/2020, les activités du Groupe ayant été lourdement impactées par la poursuite de la crise sanitaire en Europe et les mesures de restriction y afférentes :

Center Parcs Europe enregistre une baisse de 70,9%, marquée par une exploitation très faible des Domaines belges, français et allemands, fermés sur une grande partie du semestre (dès début novembre), et des offres réduites dans les Domaines néerlandais (jauges ou fermetures de l'Aquamundo, des activités indoor et des restaurants) ; Pierre & Vacances Tourisme Europe affiche un retrait de 69,5%, pénalisé par la fermeture de la quasi-totalité des résidences pendant le 2 ème confinement et des réouvertures limitées sur le reste du semestre, notamment à la montagne compte tenu de la fermeture des remontées mécaniques. L'activité des résidences Adagio est en baisse de 65,9%, affectée par l'absence des clientèles d'affaires et internationale, et la fermeture de près d'un tiers des aparthotels.

Chiffre d'affaires du développement immobilier

Au 1 er semestre de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires du développement immobilier est de 132,2 millions d'euros, à comparer à 148,6 millions d'euros, résultant principalement des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs (65,8 millions d'euros), de la contribution des résidences Senioriales (33,6 millions d'euros) et du Center Parcs Lot-et-Garonne (16,9 millions d'euros). - 3 -

2.2 Résultats Les performances du Groupe sont structurellement déficitaires sur le 1er semestre de l'exercice du fait de la saisonnalité de ses activités. Au 31 mars 2021, les résultats sont en outre lourdement impactés par la poursuite de la crise sanitaire. en millions d'euros S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 297,2 696,0 Tourisme 165,0 547,4 Immobilier 132,2 148,6 EBITDA -286,1 Tourisme -279,1 Center Parcs Europe -176,6 Pierre & Vacances Tourisme Europe -77,2 Adagio -25,3 Immobilier -7,0 Résultat opérationnel courant -307,2 -125,6 Tourisme -297,3 -116,7 Immobilier -9,9 -9,0 Résultat financier -13,1 -10,5 Autres charges et produits non opérationnels -11,2 -10,6 QP de résultat des sociétés mises en équivalence -0,9 -0,6 Impôts -9,6 1,6 Résultat net -342,0 -145,8 Part du Groupe -342,2 -145,8 Participations ne donnant pas le contrôle +0,2 0,0 Le résultat opérationnel courant s'établit à -307,2 millions d'euros (vs. -125,6 millions d'euros au 1er semestre 2019/2020), fortement pénalisé par la fermeture ou l'exploitation avec une offre réduite d'un grand nombre de sites sur la majeure partie du semestre. Le Groupe enregistre ainsi une baisse de chiffre d'affaires de ses activités touristiques de -382 millions d'euros. se traduisant par une perte de près de - 190 millions d'euros intégrant, au-delà de la réduction des charges liée à la fermeture partielle ou totale des sites : les indemnisations liées à la baisse d'activité (essentiellement au titre de l'activité partielle en France) pour un montant d'environ 30 millions d'euros,

les économies de loyers pour un montant net de 20 millions d'euros, limitées à ce stade, dans l'attente de l'issue des négociations en cours, (i) aux loyers des bailleurs individuels suspendus au titre de la période de fermeture administrative 6 (novembre à mi-décembre 2020), (ii) aux économies nettes réalisées par l'application des accords conclus avec les bailleurs institutionnels pour la période mars-mai 2020 et portant sur ce 1 er semestre de l'exercice 2020/2021(franchises / variabilisation des loyers avec minimum garantis, nettes du provisionnement de loyers au titre de clauses de retour à meilleure fortune). Le 1er semestre enregistre également les économies réalisées dans le cadre du plan Change Up pour un montant de 12 millions d'euros. Les charges financières nettes s'élèvent à - 13,1 millions d'euros, en augmentation par rapport au 1er semestre 2019/2020 du fait notamment de charges d'intérêts supplémentaires liées au tirage des lignes de crédit et au Prêt Garanti par l'État obtenu en juin 2020. 6 sur la base du principe d'exception d'inexécution - 4 -

Les autres charges et produits non opérationnels s'élèvent à -11,2 millions d'euros. Ils intègrent principalement les coûts liés à la réorganisation juridique et à la procédure de conciliation pour un montant de 6,6 millions d'euros ainsi que des dépréciations d'actifs incorporels et de stocks immobiliers pour un total de 3,1 millions d'euros. La charge d'impôts s'élève à -9,6 millions d'euros, suite notamment à une reprise d'impôts différés actifs en France. La perte nette du Groupe s'établit à - 342,0 millions d'euros, vs. - 145,8 millions d'euros au 1er semestre 2019/2020, dans un contexte de poursuite de crise sanitaire. 2.3. Eléments bilanciels Bilan simplifié en millions d'euros 31/03/2021 30/09/2020 Variations Ecarts d'acquisition 138,2 140,0 -1,8 Immobilisations nettes 345,9 362,3 -16,4 Actifs en location financement 83,4 86,1 -2,7 TOTAL EMPLOIS 567,5 588,4 -20,9 Fonds propres -425,2 -83,9 -341,3 Provisions pour risques et charges 86,9 111,2 -24,3 Dette financière nette 644,7 330,6 314,1 Dette liée aux actifs en location financement 93,2 94,7 -1,5 BFR et autres 167,9 135,8 32,1 TOTAL RESSOURCES 567,5 588,4 -20,9 Dette financière nette en millions d'euros 31/03/2021 30/09/2020 Variations 31/03/2020 Variations Dette bancaire / obligataire 532,4 528,8 3,6 269,4 263,0 Trésorerie (nette des découverts / revolving tirés) 112,3 -198,3 310,6 31,8 80,5 Trésorerie disponible -149,6 -205,3 55,7 -252,8 103,2 Lignes de crédit tirées et découverts 261,9 7,0 254,9 284,6 -22,7 Dette financière nette 644,7 330,6 314,1 301,2 343,5 La dette financière nette (Dette Bancaire / obligataire minorée de la trésorerie nette) au 31 mars 2021 (644,7 millions d'euros) correspond principalement : au Prêt Garanti par l'État obtenu en juin 2020 pour un montant nominal de 240 millions d'euros ;

à l'ORNANE émise en décembre 2017 pour un montant nominal de 100 millions d'euros ;

aux emprunts obligataires « Euro PP » émis respectivement en juillet 2016 pour un montant nominal de 60 millions d'euros et en février 2018 pour un montant nominal de 76 millions d'euros ;

aux crédits contractés par le Groupe dans le cadre du financement des programmes immobiliers destinés à être cédés pour 46,2 millions d'euros (dont 24,8 millions d'euros sur le programme CP du Lot-et-Garonne, 12,5 millions d'euros sur le programme d'Avoriaz et 8,9 millions d'euros de crédits d'accompagnement Senioriales) ;

aux lignes de crédits tirées dans le contexte de la crise sanitaire pour un montant de 261,9 millions d'euros (revolving, lignes de crédit confirmées et découverts autorisés) ; à des intérêts courus pour un montant de 9,4 millions d'euros ; nette de la trésorerie disponible, pour un montant de 149,6 millions d'euros.

(revolving, lignes de crédit confirmées et découverts autorisés) ;

(revolving, lignes de crédit confirmées et découverts autorisés) ; à des intérêts courus pour un montant de 9,4 millions d'euros ;

nette de la trésorerie disponible, pour un montant de 149,6 millions d'euros.

