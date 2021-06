Pierre & Vacances : en repli après ses résultats semestriels

Le titre termine la journée en repli après l'annonce des résultats de son premier semestre 2020-21.



Le résultat opérationnel courant ressort à -307.2 ME impacté par la fermeture la quasi-totalité des sites depuis novembre. ' Le résultat net part du groupe ressort à -342 ME (contre -145.8 ME au S1 2020) après déduction d'autres produits et charges de -11.2 ME ' souligne Oddo.



Depuis l'annonce du déconfinement, le groupe indique que les réservations touristiques sont en forte hausse.



Le groupe souligne par ailleurs que pour le 3ème trimestre (1.5 mois d'activité), les performances sont attendues meilleures que le 3ème trimestre 2020, alors que sur le 4ème trimestre, le groupe devrait réaliser un CA au moins égal à celui du 4ème trimestre 2020.



' Nous intégrons plus de prudence sur 2021 et ajustons notre CA annuel de -2% à 970.8 ME, - 25.2% y-o-y, intégrant un CA S2 en hausse de 11% y-o-y. Notre ROC 2021 est abaissé à - 284.8 ME (vs -240.2 ME précédemment) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo maintient son opinion Neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 12.5 E (contre 13 E précédemment).



