Pierre & Vacances : perd 6%, un broker dégrade sa note

L'action Pierre & Vacances perd plus de 6% à Paris après qu'Oddo a dégradé ce matin sa note sur le titre, passant de ' achat ' à ' neutre ' et abaissé son objectif de cours à 15 euros, contre 22 euros précédemment.



Cette dégringolade fait suite à l'annonce hier soir du départ surprise du directeur général de Pierre & Vacances, ' une déception ' pour Oddo dans la mesure où, depuis son arrivée en septembre 2019, Yann Caillère avait oeuvré à ' la bonne exécution du plan stratégique ' visant à ' accélérer la transformation du groupe ' rapportait le broker.



Réuni hier, le conseil d'administration a nommé Franck Gervais (passé par le groupe Accor et la SNCF) aux fonctions de directeur général, à compter de ce jour.



Compte tenu de la crise sanitaire ' les performances opérationnelles et la génération de trésorerie ne permettent pas d'envisager un retour à la profitabilité dès l'exercice 2020/21 ' a indiqué le groupe Pierre & Vacances, assurant toutefois ' disposer à date d'une liquidité suffisante pour surmonter la crise sur un horizon de douze mois ', cite Oddo.



Dans ce contexte, le broker abaisse son estimation de CA annuel 2021 pour Pierre & Vacances de 7% à 1397.4 ME assorti d'un ROC à -27 ME (vs 12.9 ME précédemment).





