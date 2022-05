Pierre & Vacances : perspectives relevées pour 2021-22

Pierre & Vacances indique réviser en hausse ses perspectives pour l'exercice 2021-22, visant désormais un EBITDA ajusté supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents (et non plus à 83 millions comme précédemment annoncé).



Il attend aussi un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget, en croissance de près de 7% par rapport à 2019, et une situation de trésorerie estimée à date à 451 millions d'euros au 30 septembre 2022 (contre 438 millions communiqués le 22 avril).



Sur son premier semestre 2021-22, sa perte nette s'est réduite à - 92,4 millions d'euros et son EBITDA ajusté s'est amélioré à -8,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 715,4 millions d'euros, en croissance de 141% par rapport à la même période en 2020-21.



