Pierre & Vacances a accusé au premier semestre 2021/2022 une perte nette de 92,4 millions d'euros, contre une perte de 342 millions un an plus tôt. L’Ebitda ajusté s’établit à -8,8 millions d’euros, en forte progression par rapport à la perte enregistrée, dans un contexte de crise sanitaire, au 1er semestre 2020/2021 (-286,1 millions d’euros) et supérieur à celui du 1er semestre 2019.



Après une très bonne saison estivale et un chiffre d'affaires en hausse de 113% au premier trimestre de l'exercice 2021/2022 (vs T1 2020/2021), la dynamique de croissance de l'activité se poursuit au 2ème trimestre de l'exercice (+177% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent).



Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 715,4 millions d'euros sur le 1er semestre, en croissance de 141% vs 2020/2021.

Le groupe a relevé ses perspectives pour l'exercice 2021/2022 et confirmé les orientations stratégiques du plan Réinvention.