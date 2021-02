Pierre & Vacances : suspension de règlement de loyers

Dans l'attente des autorisations de réouvertures et des décisions des pouvoirs publics en réponse à des actions d'indemnisation, Pierre & Vacances-Center Parcs indique suspendre provisoirement le règlement des loyers des partenaires concernés par la conciliation.



Il rappelle qu'une procédure amiable de conciliation a été ouverte le 2 février par le Président du Tribunal de commerce de Paris, procédure de prévention ayant pour objectif d'aboutir à des solutions amiables avec ses principaux partenaires.



Ainsi, sous l'égide du conciliateur, le groupe de tourisme prend attache avec ses différents partenaires, bailleurs et créanciers, en vue de mener des discussions amiables dans la perspective d'élaborer des solutions communes.



