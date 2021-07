Pierre et Vacances: CA toujours marqué par le Covid, réservations "en hausse"

Paris (awp/afp) - Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, a annoncé un chiffre d'affaires de 172,5 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2020-2021, toujours affecté par le Covid-19, mais annonce "des réservations en hausse pour le 4e trimestre".

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice, qui s'est achevé fin juin, s'élève à 172,5 millions d'euros, dont 134,4 millions pour les activités touristiques et 38 millions pour les activités immobilières, selon un communiqué publié mardi.

Sur neuf mois, l'activité s'établit à 417 millions d'euros, contre 714 millions sur l'exercice précédent.

Le groupe, qui estime "plus représentatif" d'exclure les nouvelles normes comptables IFRS 11 et 16, fait état d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre de 86,7% à 204,7 millions d'euros par rapport à la même période en 2019-2020 mais en chute de 44,9% par rapport à l'exercice 2018-2019.

Le trimestre a été marqué par une activité touristique très faible en avril suivi d'une réouverture progressive en mai, en forte croissance (+169%) par rapport à l'exercice précédent marqué par le confinement, mais en baisse de 58,5% par rapport à l'exercice 2018-2019.

Avec 90,8 millions d'euros, Center Parcs Europe fait moins de la moitié du même trimestre en 2019. L'activité est réalisée à plus de 60% par les domaines néerlandais et belges, ouverts, avec restrictions, sur la totalité du trimestre, alors que les domaines allemands et français ont rouvert pour la plupart entre la mi-mai et début juin.

Le chiffre d'affaire du développement immobilier, hors nouvelles normes comptables, s'élève à 65,4 millions d'euros, soit +12% par rapport à l'exercice précédent et +81% par rapport à 2018-2019.

Le groupe a adressé à ses propriétaires individuels début juillet un projet d'avenant à leur contrat de bail proposant, "selon certaines conditions et modalités, le versement d'un montant représentant 50% des loyers contractuels pour la période de 15 mars 2020 au 30 juin 2021", selon le communiqué.

Pour le paiement des loyers à compter du 1er juillet 2021, deux options sont proposées: un loyer fixe de 72,5% du loyer contractuel jusqu'au 31 décembre et de 100% au-delà de cette date, ou un loyer variable avec un minimum garanti de 50% sur 18 mois jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le groupe assure que depuis l'annonce du calendrier de levée des restrictions fin avril, il enregistre "des flux hebdomadaires de réservations en hausse".

afp/rp