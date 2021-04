Pierre et Vacances: l'activité toujours très pénalisée par la crise sanitaire

Paris (awp/afp) - Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, a vu son chiffre d'affaires divisé par deux au premier semestre de son exercice décalé 2020-2021 pour cause de fermeture de la quasi-totalité de ses sites en raison de la pandémie.

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2020-2021 s'élève à 244,5 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi.

Le groupe estime toujours "plus représentatif" d'exclure les nouvelles normes comptables IFRS 11 et 16, ce qui le conduit à faire état d'un chiffre d'affaires en baisse de 57,3% à 297,2 millions d'euros au premier semestre.

Son deuxième trimestre chute de 59,5% à 130 millions d'euros contre 321 millions l'année précédente.

Le pôle touristique, coeur de l'activité du groupe, affiche au premier semestre un retrait de 69,9% à 165 millions d'euros et à 62,3 millions au deuxième trimestre. Cette chute est liée à la fermeture de la quasi-totalité des sites du groupe sur la période.

Parmi les divisions de ce pôle, Center Parcs Europe enregistre une baisse de 84,1% à 21,4 millions d'euros au deuxième trimestre, avec une activité quasi nulle sur les domaines allemands et français et des offres réduites en Belgique et aux Pays Bas.

De son côté, Pierre et Vacances Tourisme Europe "a été pénalisé par la fermeture des remontées mécaniques à la montagne", ce qui se traduit par une chute de l'activité de 71,5% à 28,5 millions d'euros, au deuxième trimestre.

Enfin Adagio affiche un retrait de 59,3% de son chiffre d'affaires à 12,3 millions d'euros, affecté par l'absence des clientèles d'affaires et internationale, et la fermeture d'un tiers de ses "aparthotels".

Les revenus tirés du développement immobilier s'élèvent au premier semestre à 132,2 millions d'euros (-11%).

"En l'absence de visibilité sur la sortie de la crise sanitaire" une procédure amiable de conciliation a été ouverte début février avec les partenaires financiers du groupe, "en vue d'obtenir la mise en place d'un nouveau financement en dette d'un montant total en principal d'au moins 250 millions d'euros", rappelle le groupe.

"Simultanément, le groupe, qui a suspendu le règlement des loyers des partenaires des sociétés concernées par la conciliation, a initié des discussions avec ses bailleurs ou leurs principaux représentants dans la perspective d'élaborer des solutions communes sur le traitement des loyers", selon le communiqué.

Se disant "confiant en sa capacité à rebondir", Pierre et Vacances finalise un nouveau plan stratégique, qui sera présenté début mai.

afp/rp