Pierre et Vacances : les négociations sur la recapitalisation sont prolongées

Pierre et Vacances S.A., holding du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs (le Groupe PVCP) rappelle avoir conclu le 17 décembre dernier un accord d’exclusivité avec un groupe d’investisseurs composé d’Alcentra, de Fidera et d’Atream dans la perspective du renforcement de ses fonds propres. La période d’exclusivité, qui courait initialement jusqu’au 31 janvier 2022, a fait l’objet d’une première extension jusqu’au 18 février 2022.



Afin de permettre aux négociations de se poursuivre et de formaliser un accord avec l'ensemble des parties, les Investisseurs ont prorogé leur offre ferme jusqu'au 4 mars prochain.



Les parties sont convenues corrélativement d'étendre la période d'exclusivité consentie aux Investisseurs jusqu'à cette date.



Afin de permettre à la société d'actualiser les différents documents préparatoires à l'assemblée générale à mettre à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, le Conseil d'administration a décidé de reporter au 31 mars 2022 l'assemblée générale annuelle initialement convoquée pour se réunir le 15 mars 2022.