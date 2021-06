Pierre et Vacances : 1ère tranche du nouveau financement

Pierre et Vacances annonce que dans le cadre de son nouveau financement, une première tranche d'un montant de 175 millions d'euros (hors commission de garantie et commission d'engagement) a été mise à la disposition de sa filiale Center Parcs Europe NV.



En contrepartie, diverses sûretés ont été octroyées par le groupe afin de garantir le remboursement de cette tranche ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au nouveau financement à hauteur d'un maximum de 125 millions d'euros.



Le solde du nouveau financement d'un montant maximum en principal de 125 millions d'euros (annulable sans pénalités), dont 34,5 millions sous forme de prêt garanti par l'Etat, pourra être tiré à l'option du groupe au plus tard le 31 octobre 2021.



