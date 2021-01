Pierre et Vacances nomme un nouveau directeur général, un ex-responsable d'Accor

Paris (awp/afp) - Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances a annoncé mercredi l'arrivée au poste de directeur général de Franck Gervais, ex-responsable pour l'Europe d'Accor, qui succédera à Yann Caillère, également issu du géant hôtelier français.

Dans un communiqué mercredi soir, le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a indiqué que son conseil d'administration avait nommé Franck Gervais, 44 ans, au poste de directeur général, pour une entrée en fonction dès le 7 janvier.

Son prédécesseur, Yann Caillère - qui avait occupé des postes de direction dans plusieurs grands groupes dont Accor - était arrivé chez Pierre et Vacances en septembre 2019, avec pour mission de mettre en oeuvre un plan stratégique visant à accélérer la transformation du groupe.

"En dépit de la brutale et violente crise sanitaire de l'épidémie Covid 19, l'exécution de ce plan n'a été affectée d'aucun retard et son efficacité a déjà été démontrée par la croissance des performances délivrées pendant les périodes de non confinement et la mise en place de la nouvelle organisation", estime le groupe.

"Nul doute que le plan +Change Up+ constituera une assise majeure pour le redéploiement du groupe", a déclaré Gérard Brémond, 83 ans, président-fondateur de Pierre et Vacances, cité dans le communiqué.

"Tout en m'inscrivant dans la continuité du plan +Change Up+, mon ambition est de projeter dans l'avenir le modèle, le positionnement des marques et les performances économiques du groupe en confortant son leadership européen du tourisme durable et responsable", a indiqué pour sa part Franck Gervais.

Ce polytechnicien, qui a occupé jusqu'en octobre dernier le poste de directeur général pour l'Europe d'Accor, a précédemment été directeur général de Thalys et de voyages-sncf.com.

Fin décembre, Pierre et Vacances-Center Parcs avait prévenu qu'un retour à la rentabilité n'était pas en vue pour l'exercice 2020-21, contrairement à ce qui était anticipé, en raison du fort impact de la crise sanitaire sur ses activités.

Lors de son exercice 2019-2020 clos fin septembre, le groupe, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs ou Adagio, a essuyé une perte nette annuelle décuplée sur un an, de 336,1 millions d'euros contre 33 millions.

afp/rp