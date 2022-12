Pierre et Vacances: nouveaux investisseurs et retour aux bénéfices

Paris (awp/afp) - Le groupe Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, a renoué avec les profits, grâce notamment à de nouveaux investisseurs, et enregistré un bénéfice net de 325 millions d'euros (près de 320 millions de francs suisses) lors de son exercice 2021/2022, a-t-il annoncé jeudi.

Après des années de difficultés financières, Pierre et Vacances, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio, a été repris par un trio d'investisseurs avec une recapitalisation de 755 millions d'euros.

Le résultat net annuel du groupe a atteint 325 millions d'euros, "conséquence de la progression des performances opérationnelles et du gain lié à la conversion de dette en capital dans le cadre des opérations de restructuration", souligne l'entreprise dans un communiqué.

D'octobre 2020 à septembre 2021, Pierre et Vacances, qui estime "plus représentatif de son activité" d'exclure les normes comptables IFRS16 (sur les cessions immobilières) et FRS11 (sur les coentreprises), affiche un chiffre d'affaires de 1,77 milliard d'euros, en hausse de 68% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant du groupe s'élève à 98,6 millions d'euros. L'EBITDA ajusté s'inscrit à 156,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires hébergement totalise 1,2 milliard d'euros, "représentant près du double" de celui "enregistré sur l'exercice précédent, dans un contexte de +revenge travel+" après les restrictions de déplacement dues à la crise sanitaire, selon le communiqué.

L'activité hébergement a même été supérieure à celle d'avant-crise sanitaire (+12,6% par rapport à l'exercice 2018/2019) grâce au succès de Center Parcs (+25,5%). Mais les activités Pierre et Vacances et Adagio n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19 et accusent respectivement une baisse de 3,8% et 4,3%.

Ces résultats "confortent la pertinence des orientations stratégiques du groupe et la qualité de son offre touristique qui répond aux aspirations nouvelles des clients pour un tourisme de proximité", selon le communiqué.

"Le groupe a enregistré une hausse du taux de satisfaction de sa clientèle et attiré 50% de nouveaux clients dans ses sites Center Parcs et Pierre & Vacances sur la saison estivale", ajoute-t-il.

