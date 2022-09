Pierre et Vacances : quatre administrateurs indépendants de plus

Pierre et Vacances a annoncé l'identité des quatre administrateurs indépendants qui viendront s'ajouter aux quatre administrateurs nommés par l'assemblée générale du 8 juillet 2022 à compter de la date de réalisation définitive des opérations de restructuration en cours, soit le 16 septembre 2022 selon le calendrier indicatif. Georges Sampeur, Christine Declercq, Delphine Grison et Claire Gagnaire rejoignent le conseil d'administration du groupe.



Georges Sampeur, actuel président du conseil de surveillance du groupe hôtelier B&B qu'il a dirigé pendant 20 ans, présidera le conseil d'administration de la société.



Rejoignent également le conseil d'administration de la société Christine Declercq, directrice financière du groupe de distribution de produits surgelés Picard pendant 18 ans, qui sera nommée administrateur référent du conseil ; Delphine Grison, présidente de DGTL Conseil et également administratrice de Dékuple (ex-ADL Performance) et de Solocal ainsi que Claire Gagnaire, secrétaire générale de Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie.