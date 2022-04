Pierre et Vacances remonte la pente au premier semestre

Paris (awp/afp) - Alors qu'il vient de conclure un accord avec de nouveaux investisseurs, Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, a annoncé mardi un chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice décalé 2021/2022 en nette hausse par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 636,7 millions d'euros, selon un communiqué.

Le groupe estimant "plus représentatif de son activité" d'exclure les normes IFRS16 et FRS11, le chiffre d'affaires atteint dans ce cas 715,3 millions d'euros, soit une hausse de 141% par rapport à l'exercice 2020/2021.

"Compte tenu des réservations touristiques à date sur le troisième trimestre de l'exercice 2021/2022", Pierre et Vacances anticipe "des performances toujours en hausse pour le pôle Center Parc Europe", un "chiffre d'affaires en progression pour Pierre et Vacances en France" et "un chiffre d'affaires en retrait pour Adagio mais bien moindre que celui constaté au premier semestre de l'exercice".

Sur le premier semestre, en incluant les normes IFRS, Center Parcs réalise un chiffre d'affaires de 377,4 millions d'euros, Pierre et Vacances de 165,6 millions d'euros et Adagio de 51,6 millions d'euros.

Le secteur "grands projets" (en charge de la construction et réalisation de nouveaux actifs) et "senatoriales" (filiale de promotion immobilière et d'exploitation de résidences non médicalisées pour seniors) réalise 40,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Holding réalise 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires hébergement s'élève ainsi à 457 millions d'euros (hors normes IFRS) soit plus de 3,5 fois le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent et une hausse de 7,5% par rapport à celui d'avant la pandémie, selon le groupe.

Pierre et Vacances annonce par ailleurs modifier son "reporting opérationnel" pour s'aligner sur la présentation de "la majorité des opérateurs touristiques", dit-il. Le chiffre d'affaires de location de ses hébergements, "auparavant présenté net des commissions de commercialisation de séjours, est désormais présenté brut de ces charges".

Pierre et Vacances a conclu début mars un accord avec les investisseurs Alcentra, Fidera, Atream et ses principaux créanciers "réduisant son endettement" et en "sécurisant les liquidités nécessaires" à la poursuite de son plan stratégique.

afp/ck